У председателя Львовского облсовета выявлен коронавирус

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в соцсети Facebook в понедельник утром.

"В пятницу после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР тест. Результат развеял мои надежды – "РНК вируса SARS - CoV2 обнаружено". Далее действовал по протоколу - семейный врач, антибиотики и самоизоляция", - написал он.

Ганущин сообщил, что предупредил всех, с кем контактировал в последние дни.

"Сейчас чувствую себя как при легкой простуде, которая здорово утомляет, словно 10 км трусцой или с рюкзаком в горах", - добавил он.

Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области выявлены 154 новых случая коронавирусной болезни.