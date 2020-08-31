События

09:32 31.08.2020

В Украине снова антирекорд: 2,141 тыс. человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 30 новых жертв вируса

1 мин читать
В Украине снова антирекорд: 2,141 тыс. человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 30 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 2 141 заболевших COVID-19 за сутки, 380 человек выздоровели, 30 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 30 августа сообщалось о 2 096 заболевших, 29 августа был выявлен 2 481 заболевший COVID-19 за сутки, что стало максимальным показателем с начала пандемии, 28 августа было 2 438 заболевших за сутки.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 121 215 человек, выздоровевших – 57 114, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 557 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 61 544 человек, что на 1 731 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев за минувшие сутки - в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187), Черновицкой (158), Львовской (154) областях.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:37 31.08.2020
В ВСУ за сутки выявлены 7 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки выявлены 7 новых случаев COVID-19

10:26 31.08.2020
Украина вряд ли "пойдет отдельным путем" в вопросе амнистии участников НВФ, считает спикер Рады

Украина вряд ли "пойдет отдельным путем" в вопросе амнистии участников НВФ, считает спикер Рады

10:05 31.08.2020
Количество заболевших Covid-19 за сутки выросло во всех регионах Украины

Количество заболевших Covid-19 за сутки выросло во всех регионах Украины

10:04 31.08.2020
У председателя Львовского облсовета выявлен коронавирус

У председателя Львовского облсовета выявлен коронавирус

09:48 31.08.2020
США обеспокоены намерениями Украины привлекать китайские инвестиции в индустрию

США обеспокоены намерениями Украины привлекать китайские инвестиции в индустрию

08:20 31.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25 млн, число жертв - 846 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25 млн, число жертв - 846 тыс. - университет Хопкинса

07:30 31.08.2020
Российские наемники за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

07:03 31.08.2020
В Нидерландах начинается очередной блок судебный слушаний в деле по МН17

В Нидерландах начинается очередной блок судебный слушаний в деле по МН17

06:42 31.08.2020
В Донецкой области за сутки выявили 2 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Донецкой области за сутки выявили 2 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

04:22 31.08.2020
В Китае за сутки 36 заражений COVID-19, все "завозные"

В Китае за сутки 36 заражений COVID-19, все "завозные"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество заболевших Covid-19 за сутки выросло во всех регионах Украины

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в Херсонской области, а в Хмельницкой и Николаевской установлен рекорд суточной заболеваемости

В Украине 2 096 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 35 новых жертв вируса, 596 выздоровевших, всего сейчас болеет 59 813 человек

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

В Киеве увеличивается число заболевших Covid-19: в столице уже 12 984 инфицированных

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп сообщил о "замечательном разговоре" с Абэ, покидающим пост премьера Японии

Глава Сената Чехии заплатит "высокую цену" за визит на Тайвань - глава МИД КНР

Остановить насилие в городах под управлением демократов можно только с помощью силы, считает Трамп

Правящая партия Черногории с небольшим перевесом опережает оппозиционную коалицию на парламентских выборах

В Ровенской области зафиксировали 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Украине обсуждают планы по возобновлению производства вакцин - Степанов

Правоохранители разыскивают двух человек, по подозрению в причастности к поджогу автомобиля журналистов программы "Схемы" - Небытов

Число задержанных в воскресенье на акции протеста в Минске достигло 140 – МВД

Если хотя бы у одного ученика подтвердят коронавирус, то весь класс будет отправлен на 14-дневную самоизоляцию - Ляшко

Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены и в «красной» зоне - Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА