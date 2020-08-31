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07:30 31.08.2020

Российские наемники за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

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Российские наемники за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, украинские военнослужащие зафиксировали 2 враждебных нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Все эти провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В штабе ООС отметили, что российские наемники возле Марьинки с помощью ручного противотанкового гранатомета совершили дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролета БПЛА типа "квардокоптер".

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавленне каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - подчеркнули в штабе ООС.

Украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 31 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не наблюдалось", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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