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07:07 31.08.2020

Глава Сената Чехии заплатит "высокую цену" за визит на Тайвань - глава МИД КНР

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Глава Сената Чехии заплатит "высокую цену" за визит на Тайвань - глава МИД КНР

Глава МИД КНР Ван И заявил, что спикер Сената Чехии Милош Выстрчил "заплатит высокую цену" за официальный визит на Тайвань.

"Мы заставим его заплатить высокую цену за его недальновидное поведение и политический оппортунизм", - сказал Ван И.

По его словам, оспаривание принципа "одного Китая" равносильно тому, чтобы "сделать себя врагом 1,4-миллиардного населения Китая".

Он добавил, что китайское правительство и народ не потерпят такой "открытой провокации" со стороны спикера Сената Чехии и стоящих за ним антикитайских сил.

Выстрчил прибыл в Тайбэй в воскресенье. Он сказал, что его визит будет способствовать развитию деловых связей с Тайванем и что Чешская Республика не будет смотреть на возражения Пекина.

Теги: #тайвань #чехия #китай #визит
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