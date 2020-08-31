В Нидерландах начинается очередной блок судебный слушаний в деле по МН17

В Нидерландах начинается очередной блок судебных слушаний в деле по МН17, который будет посвящен рассмотрению вопроса о возможной компенсации родным погибших, а также состоянию дополнительного расследования, о чем просила защита одного из четырех обвиняемых.

Такую повестку дня этих слушаний объявил 3 июля, закрывая судебное заседание, которое прошло в судебном комплексе Схипхол, в котором проходят слушания, председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis). Процесс идет в отсутствие обвиняемых - трех граждан России и одного украинца – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

"Суд намерен использовать блок слушаний, начав с 31 августа, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и защиты и принять решение, если в этом будет необходимость, с тем, чтобы адвокаты родных смогли направить запрос в отношении компенсации, если будет такое желание", - объявил тогда Стэйнхаус.

Кроме того, по его словам, суд также будет обсуждать прогресс, проделанный защитой одного из обвиняемых Олега Пулатова, в отношении дополнительных запросов о дополнительном расследовании.

Судья также объявил, что повестки всем четырем обвиняемым могут быть направлены на слушания, которые уже запланированы в 2021 году: на 15 апреля, 7 июня, 6 сентября и 1 ноября.

Ранее, в ходе судебного заседания, которое состоялось 26 июня, прокуратура предоставила новые записи прослушивания телефонных разговоров обвиняемых, в частности, Харченко, Дубинского и Стрелкова, которые подтверждают наличие у сепаратистов установки Бук.

Так, в соответствии с обнародованной обвинением информацией, 16 июля в 18:12 состоялся разговор Дубинского и Пулатова. В этом подробном разговоре Пулатов сообщает Дубинскому о потерях, которые они понесли в тот день. "Пулатов убеждает Дубинского, что "необходима надлежащая система противовоздушной обороны", потому что в тот день их атаковал с большой высоты самолет, и никакая имеющаяся зенитная система не могла поразить его". Прокурор утверждает, что вскоре после этого разговора, в 19:09 Дубинский позвонил тогдашнему заместителю командира батальона "Восток" Семенову и сообщил ему, что "войска взяли Мариновку и возвышенности, однако они ничего не могут сделать против "Сушек" (истребителей Сухого) и что было бы хорошо, если бы он мог послать туда "Бук" утром". "Через час после этого разговора, в 20:11, Дубинский снова звонит Пулатову и сообщает ему то, что он также сообщил об этом Харченко часом ранее. Кроме того, он сообщает Пулатову, что, если "Бук-М" привезут той ночью, он направится прямо к Пулатову", - констатирует обвинение.

В качестве демонстрации прокурор привел отрывок из этого разговора:

"Дубинский: (…) если сюда сегодня вечером привезут БУК-М (…), он к вам сразу приедет. Так?

Пулатов: Очевидно.

Дубинский: Этот Бук - наша единственная надежда, больше мы ничего не можем. Так ведь?

Пулатов: Да".

Обвинение утверждает, что на следующее утро, 17 июля 2014 года, "в 9:23:13 Дубинский снова позвонил Семенову и сообщил, что БУК-М прибыл той же ночью и должен идти вместе с колонной Семенова и спросил, куда отвести БУК, чтобы присоединиться к колонне".

"В 09:54:08 Дубинский по телефону говорит Харченко, что он должен ехать в Первомайское и там обосноваться. Его работа - охранять "то", что он собирается "вести", а затем оставаться в резерве. Дубинский сообщает ему, что Пулатов тоже приедет к нему. В телефонном разговоре, который следует через минуту, Дубинский приказывает Пулатову вместе с Харченко и остальными ехать в Первомайское и Первомайский район. Его работа - охранять и "организовывать" "Бук", на котором сейчас "ездит" Харченко. Пулатов должен обеспечить безопасность и логистику "Бука", а также следить за тем, чтобы коридор оставался открытым для того, чтобы доставка могла продолжаться беспрепятственно", - сказал прокурор.

Продолжив, обвинение сообщило, что "в 12:42:57 Пулатов позвонил Харченко и Харченко сообщил ему, что он с "игрушкой" возле супермаркета "Фуршет" в центре Снежного. Пулатов просит его там подождать и говорит, что идет к нему". "Вскоре после сбития MH17, в 16:48:44, Харченко звонит Дубинскому и говорит, что они "на месте" и только что сбили "Сушку". Дубинский приказывает Харченко "прийти сюда" и предоставить охрану "Бука" роте".

Подтверждая свои слова, прокурор воспроизвел запись того разговора:

Харченко: Мы на месте. Одну сушку уже сбили.

Дубинский: Молодцы, ай, молодцы. Одну сушку сбили – молодцы… Леня… А что тебе делать там… Оставишь одну роту на прикрытие Бука и уйдешь сюда, наверное. Одну штурмовую оставишь. Что тебе там делать? У тебя здесь работы хватает. И Гюрза уйдет сюда же".

Прокурор также утверждает, что в 19:52 Пулатов и Дубинский звонят друг другу. В этом разговоре Дубинский спрашивает: "Скажи, а стрелял наш Бук или нет?" На что Пулатов отвечает: "Бук сбил Сушку после того, как Сушка сбил Боинг", а через несколько минут, в 19:54 Дубинский звонит Гиркину.

Вот отрывок из этого разговора:

"Дубинский: Значит, наблюдали из Снежного и наши наблюдали, значит, смысл в чем. Сушка вальнула Боинг бл.., а уже сушку потом через, она заход когда делала второй бл… по кругу. Наши вальнули Буком. И это наблюдало до х… нашего народа. Гюрза сейчас доложит.

Гиркин. Вот так вот. Я понял. Хорошо.

Дубинский: Сушка вальнула Боинг, бл…, а сушку уже наши Буком еба....ли

Гиркин: мг.

Дубинский: Хорошая новость?

Гиркин – ну не знаю. Я что-то, честно говоря, не очень в это верю.

Дубинский: Да все равно на нас свалят, что мы завалили, понимаешь…"

Как известно, 3 марта этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2016 года, погибло 289 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

В сентябре 2016 года Объединенная следственная группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.