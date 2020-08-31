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06:42 31.08.2020

В Донецкой области за сутки выявили 2 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

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В Донецкой области за сутки выявили 2 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Донецкой области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 2 новых случая заболевания коронавирусом, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"За воскресенье, 30 августа, коронавирусную болезнь обнаружили еще у двух жителей Донецкой области, в том числе у одного медика: у 65-летнего мужчины из Бахмута и 70-летней женщины из Краматорска", - написал Кириленко на своей странице в соцсети Фейсбук, в воскресенье.

Глава ОГА призвал жителей к ответственному поведению.

"Призываю всех к ответственному поведению. COVID-19 - коварная болезнь с длительным инкубационным периодом. Даже не имея симптомов, быть ее переносчиком и заразить лиц из групп риска. Поэтому не подвергайте себя и своих близких опасности! Следуйте карантину и противоэпидемических рекомендациям Минздрава. Они спасают жизни", - подытожил он.

Теги: #коронавирус #украина #донецкая
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