Остановить насилие в городах под управлением демократов можно только с помощью силы, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановить рост насилия в городах, где правят демократы, можно только с помощью силы.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, - это сила! " - написал Трамп в своем твиттере.

Он обвинил мэра Портленда, где идут акции протеста против полицейской жестокости и где в ночь на воскресенье во время стрельбы погиб один человек, в сложившейся обстановке.

"Тед Уилер, странный радикальный левый, ничего не делающий мэр-демократ Портленда, который наблюдает великую смерть и разрушение своего города во время своего пребывания в должности, считает, что эта беззаконная ситуация должна продолжаться вечно", - отметил президент США.

По его словам, "жители Портленда, как и всех других городов и частей нашей великой страны, хотят закона и порядка", но такие мэры-демократы, как глава Портленда, никогда не смогут этого сделать.

Между тем, Уилер заявил, что комментарии Трампа в его стиле.

"Это классический Трамп. Мистер президент, Вы думаете, что этот комментарий может быть полезен? (...) Это агрессивная позиция. Это не сотрудничество. Это может быть действительно хорошим временем для всех нас, чтобы встать вместе рука об руку и осудить насилие", - сказал он.

В ночь на воскресенье полиция сообщила, что в Портленде был смертельно ранен человек после столкновений между протестующими Black Lives Matter и сторонниками Трампа.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден осудил насилие в Портленде и призвал Трампа сделать то же самое.

"Я безоговорочно осуждаю это насилие. Я осуждаю насилие любого рода со стороны кого бы то ни было, будь то слева или справа. И я призываю Дональда Трампа сделать то же самое", - говорится в заявлении Байдена.