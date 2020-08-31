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03:02 31.08.2020

Правящая партия Черногории с небольшим перевесом опережает оппозиционную коалицию на парламентских выборах

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Правящая партия Черногории с небольшим перевесом опережает оппозиционную коалицию на парламентских выборах

 

Демократическая партия социалистов Черногории президента страны Мило Джукановича с незначительным перевесом побеждает оппозиционную коалицию "За будущее Черногории" на парламентских выборах, прошедших в стране в минувшее воскресенье, следует из данных Центра мониторинга и исследований страны.

На парламентских выборах в Черногории, по предварительным данным, с небольшим отрывом лидирует коалиция "Решительно за Черногорию", возглавляемая правящей Демократической партией социалистов с 34,8% голосов, сообщает Центр мониторинги и исследований.

На втором месте оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" с 32,7% голосов.

Либеральная и проевропейская коалиция "Мир - наша нация" набирает 12,5% голосов, партия URA - 5,7%.

Государственная избирательная комиссия Черногории отметила, что явка на выборах составила 75,9%.

Окончательные результаты должны быть объявлены в ближайшие дни.

Поскольку ни партия президента Джукановича, ни оппозиционная коалиция не получает 41 места в 81-местном парламенте, необходимых для формирования большинства, им придется искать партнеров по коалиции.

Вместе с тем лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич уже объявил о своей победе на выборах.

"Уважаемые граждане, мы выражаем вам свою благодарность за ваше упорство и достоинство (...), режим пал", - сказал своим сторонникам Кривокапич.

Джуканович заявил, что Демократическая партия социалистов остается единственной сильной партией в парламенте с 30 депутатами и что с "традиционными партнерами" - партиями национальных меньшинств и другими небольшими партиями - она может обеспечить в общей сложности 40 мандатов, без одного, которого не хватает для формирования парламентского большинства.

"Мы будем ждать окончательного подсчета голосов, чтобы увидеть, кому принадлежит этот важнейший мандат", - сказал лидер Демократической партии социалистов.

"ДПС будет безоговорочно уважать (...) окончательное решение", - добавил президент.

Теги: #черногория #ситуация #выборы #парламент
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