В Ровенской области зафиксировали 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Ровенской области зафиксировали еще 59 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 9182 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 30 августа на Ровенщине зарегистрировано 59 новых случаев заболевания COVID-19…Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9182 случая заболевания коронавирусной болезнью", - написал Коваль на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 2 до 77 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 130 человек.

"Преодалели болезнь 6536 человек. Выздоровели 13 человек с Заричненского, Радивиловского и Сарненского районов", - написал он.

Также он добавил, что в работе лабораторий области остается 240 образцов.