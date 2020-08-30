В Украине обсуждают планы по возобновлению производства вакцин - Степанов

В Украине обсуждают планы по возобновлению отечественного производства вакцин, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью изданию "Радио Свобода".

"Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, видимо, еще в 1990-х годах разрушенное производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которыми мы ежегодно пользуемся", - сказал Степанов в эфире программы "Субботнее интревью".

По мнению министра, в Украине есть соответствующий научный потенциал

"Есть у нас хорошая школа. Конечно, это процесс не очень быстрый. Это несколько лет нужно для того, чтобы мы имели свою вакцину, которая разработана нашими учеными. В тот же время я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, которые имеют соответствующие линии. Наши предприятия "Фармак", "Ликхи", которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую", - заявил Степанов.