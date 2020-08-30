Правоохранители разыскивают двух человек, по подозрению в причастности к поджогу автомобиля журналистов программы "Схемы" - Небытов

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов обнародовал фото двух человек, разыскиваемых по подозрению в организации поджога автомобиля журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

"Разыскиваем двух "джентльменов" за организацию поджога машины программы "Схемы" Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест", - написал Небытов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Разыскиваемыми лицами оказались Проценко Юрий Владимирович и Ободовский Дмитрий Валерьевич.

По словам главы полиции Киевской области оба подозреваемых действовали в составе организованной преступной группы.

Небытов отметил, что заказчикам поджога было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистами.

"Устанавливаем заказчиков. И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом, путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", - подытожил глава полиции Киевской области.

Как сообщалось ранее, один из подозреваемых в поджоге автомобиля, житель Луганской области, был задержан сотрудниками Национальной полиции Украины утром 26 августа.

Ночью 17 августа в г. Бровары Киевской области неизвестные подожгли редакционный автомобиль программы "Схемы", принадлежащий водителю съемочной группы Борису Мазуру. В результате пожара автомобиль восстановлению не подлежит. Также была повреждена машина, припаркованная рядом.

Полиция начала расследование по делу об умышленном уничтожении имущества.

Главный редактор "Схем" Наталия Седлецкая заявила, что связывает поджог с профессиональной деятельностью журналистов.