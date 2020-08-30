Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены и в «красной» зоне - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что если в стране не будет введено чрезвычайное положение, то местные выборы будут проведены и в "красной" зоне распространения коронавируса.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

По его словам, на данный момент наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов.

Он отметил, что как пример брались выборы в Польше.