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18:59 30.08.2020

Лукашенко был во Дворце независимости, когда перед зданием собрались протестующие – СМИ

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Лукашенко был во Дворце независимости, когда перед зданием собрались протестующие – СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко находился во Дворце независимости во время проходившей рядом акции протеста, заявил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого"

"Стали известны подробности снимка, который сейчас разлетелся по всем ТГ-каналам (на котором запечатлен Лукашенко с автоматом в руках перед своей резиденцией - ИФ). Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент", - говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ распространил фотографию Лукашенко с автоматом на фоне Дворца независимости.

В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста.

Теги: #президент #местонахождение #беларусь
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