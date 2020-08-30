Лукашенко был во Дворце независимости, когда перед зданием собрались протестующие – СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко находился во Дворце независимости во время проходившей рядом акции протеста, заявил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого"

"Стали известны подробности снимка, который сейчас разлетелся по всем ТГ-каналам (на котором запечатлен Лукашенко с автоматом в руках перед своей резиденцией - ИФ). Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент", - говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ распространил фотографию Лукашенко с автоматом на фоне Дворца независимости.

В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста.