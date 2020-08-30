В Минске возобновлено движение транспорта по проспекту Независимости, заработали все станции метро

Возобновлено движение по проспекту Независимости в Минске, по которому в воскресенье прошли участники несанкционированного марша оппозиции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", замыкающие группы участников "Марша мира и независимости" покинули проспект. По проезжей части восстановлено движение транспорта.

Люди направляются к стеле "Минск город-герой" на проспекте Победителей. Там собирается основная группа протестующих. Оттуда тысячи людей уже начали движение к Дворцу Независимости на Площади Государственного флага, где находится резиденция президента Беларуси Александра Лукашенко.

Независимые эксперты ранее оценили количество участников марша более чем в 100 тыс. человек. Это сопоставимо с аналогичной акцией в прошлое воскресенье.

Между тем все станции Минского метрополитена, закрытые ранее в воскресенье из-за проведения в центре города несанкционированной массовой акции, открыты для пассажиров.

"В 15.50 все станции метро открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы метрополитена в его Telegram-канале.

Как сообщалось, четыре станции метро - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы" - были закрыты в течение около двух часов.