События

16:25 30.08.2020

Оппозиционный марш протеста в Минске становится все более массовым

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Оппозиционный марш протеста в Минске становится все более массовым

Десятки тысяч людей собрались в центре Минска на несанкционированный оппозиционный "Марш мира и независимости".

Как сообщают очевидцы, манифестанты заполнили тротуары и проезжую часть проспекта Независимости и проспекта Победителей. Дополнительно колонны людей стягиваются со стороны Нямиги.

Большое число митингующих движутся в районе Октябрьской площади.

Многие пришли с детьми. Люди скандируют: "Жыве Беларусь!" В колонне несут семиметровый бело-красно-белый флаг, под которым выступает оппозиция. Также митингующие несут и три флага МАЗа.

При этом участники протестов пропускают технику экстренных служб. Они синхронно расступаются на проезжей части и освобождают проезд автомобилям "скорой помощи".

Тем временем, первые колонны протестующих добрались до стелы "Минск город-герой", которая оцеплена военными.

Люди подходят вплотную к солдатам и скандируют: "Ты давал присягу!"

Теги: #протест #беларусь
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