В центре Минска начались задержания протестующих - очевидцы
Сотрудники белорусских силовых структур пресекают несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска.
Как сообщают очевидцы, площадь Независимости в центре Минска оцеплена.
По данным местных СМИ, участники несанкционированного "Марша мира и независимости" начали собираться у гостиницы Минск на проспекте Независимости. Однако к ним подъехали шесть автозаков. Милиция начала задержания.
Задержания происходят под выкрики "Позор!". Проезжающие мимо автомобилисты сигналят.
Автозаки быстро заполняют людьми и немедленно уезжают с площади.
Как сообщают очевидцы, участники акции также направились маршем в сторону Октябрьской площади, у здания КГБ их взяли в кольцо силовики. Движение по проспекту далее в сторону Октябрьской площади перекрыто.
Протестующие скандируют: "Уходи!"
Вблизи моста, выходящего на улицу Московскую, пространство перекрыто силовиками. Там развернуты специальные заградительные щиты и спецтехника.