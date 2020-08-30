События

15:10 30.08.2020

В центре Минска начались задержания протестующих - очевидцы

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В центре Минска начались задержания протестующих - очевидцы

Сотрудники белорусских силовых структур пресекают несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска.

Как сообщают очевидцы, площадь Независимости в центре Минска оцеплена.

По данным местных СМИ, участники несанкционированного "Марша мира и независимости" начали собираться у гостиницы Минск на проспекте Независимости. Однако к ним подъехали шесть автозаков. Милиция начала задержания.

Задержания происходят под выкрики "Позор!". Проезжающие мимо автомобилисты сигналят.

Автозаки быстро заполняют людьми и немедленно уезжают с площади.

Как сообщают очевидцы, участники акции также направились маршем в сторону Октябрьской площади, у здания КГБ их взяли в кольцо силовики. Движение по проспекту далее в сторону Октябрьской площади перекрыто.

Протестующие скандируют: "Уходи!"

Вблизи моста, выходящего на улицу Московскую, пространство перекрыто силовиками. Там развернуты специальные заградительные щиты и спецтехника.

Теги: #протест #беларусь
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