В центре Минска начались задержания протестующих - очевидцы

Сотрудники белорусских силовых структур пресекают несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска.

Как сообщают очевидцы, площадь Независимости в центре Минска оцеплена.

По данным местных СМИ, участники несанкционированного "Марша мира и независимости" начали собираться у гостиницы Минск на проспекте Независимости. Однако к ним подъехали шесть автозаков. Милиция начала задержания.

Задержания происходят под выкрики "Позор!". Проезжающие мимо автомобилисты сигналят.

Автозаки быстро заполняют людьми и немедленно уезжают с площади.

Как сообщают очевидцы, участники акции также направились маршем в сторону Октябрьской площади, у здания КГБ их взяли в кольцо силовики. Движение по проспекту далее в сторону Октябрьской площади перекрыто.

Протестующие скандируют: "Уходи!"

Вблизи моста, выходящего на улицу Московскую, пространство перекрыто силовиками. Там развернуты специальные заградительные щиты и спецтехника.