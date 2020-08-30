Российские наемники ни разу не обстреляли украинские позиции с полуночи

Российские наемники не нарушали объявленный режим тишины в воскресенье с начала суток к полудню, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским военными, а подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.