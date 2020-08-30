События

13:22 30.08.2020

Участники оппозиционного "Марша мира и независимости" начинают собираться в центре Минска

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Участники оппозиционного "Марша мира и независимости" начинают собираться в центре Минска

В центр Минска начинают выдвигаться участники несанкционированного оппозиционного "Марша мира и независимости", запланированного на воскресенье.

Как передает корреспондент "Интерфакса", жители спальных районов Минска формируют колонны у станций метро, а затем пешком направляются в центр города. У них в руках бело-красно-белые флаги (используются оппозицией) и плакаты. Среди протестующих люди разных возрастов, многие идут с детьми.

Первые группы митингующих уже добрались до центра города. В условиях перекрытия площади Независимости люди собираются на одноименном проспекте и прилегающих улицах. Колонны протестующих растягиваются на тротуарах вдоль всего проспекта.

Тем временем по проспекту Независимости в направлении одноименной площади проследовала колонная черных пикапов без номеров с красно-зелеными флагами (государственная символика, используют преимущественно сторонники Лукашенко - ИФ) и заградительными щитами на крыше.

Рядом с площадью Независимости усилены меры безопасности с привлечением значительных сил милиции.

Как сообщают очевидцы, на прилегающие улицы стягивается все больше грузовиков с ОМОНом. В частности спецтехника развернута на улице Володарского и Энгельса. Грузовики с милицией припаркованы рядом с Национальным художественным музеем на улице Ленина.

Под дополнительную охрану взята также администрация президента Беларуси на пересечении улиц Карла Маркса, Энгельса и Кирова.

Теги: #протест #беларусь
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