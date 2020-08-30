В ходе субботних акций протеста в Беларуси задержаны около 30 человек

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании 29 человек в ходе акций протеста, которые в минувшую субботу прошли в 24 населенных пунктах страны.

"Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек", - говорится в сообщении МВД.

Протестные акции проходили на территории 24 населенных пунктов страны, сообщило ведомство.

"С 15:40 на площади Победы начался так называемый гранд-парад женских миротворческих сил, который завершился в 20:00 после неоднократных предупреждений сотрудников милиции. Участие в данном мероприятии приняли около 4 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что в Минске накануне с 14:45 до 14:55 по городским улицам проехали около 200 мотоциклистов, а с 17:10 до 19:30 - примерно 100 велосипедистов.

Всего по республике в субботу "зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8 500 человек (с учетом протестных акций - ИФ)".

"Мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия прошли в Минске, а также Витебской, Гомельской и Минской областях", - говорится в сообщении.

МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности проведения общественно-политических массовых мероприятий, отмечается в публикации.

В Беларуси третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени большая часть задержанных освобождена.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Беларуси.