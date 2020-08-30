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12:10 30.08.2020

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 37 человек, 6 выздоровели

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В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 37 человек, 6 выздоровели

37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 633 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в воскресенье утром.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения определены 6 человек: "Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Николаевский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Конотопская ЦРБ - 1 военнослужащий", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook.

31 заболевший лечится дома под наблюдением врачей. "Киевская область - 17 военнослужащих и 12 сотрудников ВС Украины, Львовская область - 1 военнослужащий, Черкасская область - 1 сотрудник ВС Украины", - говорится в сообщении.

У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1 тыс 66 человека, летальных случаев - 6.

При этом днем ранее сообщалось о 1 тыс 58 выздоровевших и 602 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 6 человека, а количество болеющих увеличилось на 31. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 706 человек, у 87 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Теги: #всу #коронавирус
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