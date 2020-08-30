События

11:51 30.08.2020

В центре Минска концентрируется спецтехника, автозаки, площадь Независимости обнесена ограждением

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В центре Минска концентрируется спецтехника, автозаки, площадь Независимости обнесена ограждением

В центре Минска в районе площади Независимости стянуты несколько колонн спецтехники, автозаков, сообщают очевидцы.

Сама площадь Независимости обнесена металлическим ограждением, передают белорусские телеграм-каналы.

По данным телеграм-каналов, днем планируется проведение очередной акции протеста.

Накануне в Минске состоялся Женский марш солидарности. По оценкам СМИ, в продолжавшейся около 5 часов акции приняли участие около 10 тыс. человек, сообщалось о точечных задержаниях.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Протестующие требуют проведения повторных выборов. В период 9-11 августа силовики проводили жесткий разгон акций протеста с использованием спецсредств - водометов, светошумовых гранат, применялась стрельба по протестующим резиновыми пулями. В течение трех суток после выборов были задержаны около 7 тысяч человек, сотни пострадавших госпитализированы, несколько человек скончались.

Белорусская оппозиция в середине августа сформировала Координационный совет для транзита власти путем проведения повторных президентских выборов.

Теги: #протест #беларусь
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