Ахметов поздравил дончан с Днем шахтера и Днем города: Придет время, и в наш Донецк вернется долгожданный мир

Бизнесмен Ринат Ахметов поздравил жителей Донецка с праздниками: Днем шахтера и Днем города.

"Я горжусь тем, что родился и вырос в шахтерском краю и в шахтерской семье. Среди людей, которых не пугает тяжелый труд, требующий выносливости и силы духа, бесстрашия и самоотдачи. Шахтеры всегда были и остаются для всех нас примером настоящей стойкости и героизма. Именно поэтому футбольный клуб, за который болеет Донбасс, с гордостью носит имя "Шахтер", - говорится в поздравлении, обнародованном в воскресенье.

Ахметов также отметил, что вместе с Днем шахтера всегда отмечается и День города Донецка.

"Родной город всегда в наших сердцах как бы долго не длилась разлука. Верю, придет время, и в наш Донецк вернется долгожданный мир, а вместе с ним вернутся и надежды, и амбициозные перспективы, и переполненные трибуны "Донбасс Арены". С праздником вас, дорогие дончане!... Здоровья вам и вашим близким! Мира нашей родной земле!", - говорится в поздравлении Ахметова.