Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в Херсонской области, а в Хмельницкой и Николаевской установлен рекорд суточной заболеваемости

Количество заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех областях Украины, кроме Херсонской, а в Хмельницкой и Николаевской областях оно выросло больше, чем когда-либо ранее.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в воскресенье утром, больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 (более 150) зафиксировано в Харьковской, Львовской, Одесской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, а выздоровления – в Харьковской области (111).

В Киеве повторились впервые зафиксированные 28 августа максимальные показатели смертности от Covid-19 за сутки – скончались 9 человек.

В Черновицкий, Ивано-Франковской, Одесской, Львовской и Тернопольской областях количество активных случаев болезни возросло более, чем на 100. В 6 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления от Covid-19, а в 12 из 24 областей - новые случаи смерти.

Количество болеющих превышает 5 тысяч в г.Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской и Одесской областях, а ниже 100 – только в Кировоградской области.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 76 новых случаев заболевания Covid-19 и 1 случай смерти, сейчас в области болеет 1 089 человек (на 75 больше);

- в Волынской области 47 человек заболели, 15 выздоровели, сейчас болеет 1 439 (на 32 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 70 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 7 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 059 человек (на 62 больше);

- в Донецкой области 47 человек заболели и 1 умер, сейчас болеет 524 (на 46 больше);

- в Житомирской области 58 человек заболели, 4 умерли, 22 выздоровели, болеет 1 289 (на 32 больше);

- в Закарпатской области 71 новый случай заболевания и 70 - выздоровления, сейчас болеет 3 907 человек (на 1 больше за сутки);

- в Запорожской области 38 человек заболели, 14 выздоровели, сейчас болеет 636 (на 24 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксирован 171 новый случай заболевания, 2 случая смерти и 53 - выздоровления, сейчас болеют 5 550 человек (на 116 больше);

- в Киеве 109 новых случаев заболевания, 9 человека умерли и 89 выздоровели, сейчас болеет 8 574 человека (на 11 больше за сутки);

- в Киевской области 91 человек заболел и 1 умер, сейчас болеет 1 872 (на 90 больше);

- в Кировоградской области 15 человек заболели, 5 выздоровели, сейчас болеет 74 (на 10 больше);

- в Луганской области 17 человек заболели, 1 выздоровел, болеет 124 человека (на 16 больше);

- во Львовской области подтверждено 188 новых случаев заболевания Covid-19, 3 случая смерти и 29 случаев выздоровления, сейчас болеют 9 657 человек (на 156 больше за сутки);

- в Николаевской области 51 новый случай заболевания и 1 случай смерти, сейчас болеет 562 человека (на 50 больше);

- в Одесской области 173 новых случая заболевания, выздоровевших и умерших не было, сейчас болеет 5 205 человек;

- в Полтавской области 32 человека заболели, 4 выздоровели, сейчас болеет 251 (на 28 больше);

- в Ровенской области 79 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 60 - выздоровления, сейчас болеет 2 446 человек (на 17 больше за сутки);

- в Сумской области 58 новых случаев заболевания и 8 – выздоровления, сейчас болеет 770 человек (на 50 больше);

- в Тернопольской области 160 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 15 - выздоровления, сейчас болеют 2 795 человек (на 142 больше);

- в Харьковской области 198 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 111 человек выздоровели, сейчас болеют 5 464 человека (на 83 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 6 человек заболели и 8 выздоровели, болеют 112 (на 2 меньше);

- в Хмельницкой области 105 новых случаев заболевания и 39 - выздоровления, сейчас болеет 1 011 человек (на 66 больше за сутки);

- в Черкасской области 56 человек заболели и 15 выздоровели, болеют 536 (на 41 больше);

- в Черновицкой области 148 новых случаев заболевания, 3 человека умерли и 31 выздоровел, сейчас болеет 3 676 человек (на 114 больше за сутки);

- в Черниговской области 32 новых случая заболевания, сейчас болеет 1 191 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, выявлены 2 096 новых случаев инфицирования коронавирусом, 35 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 596 выздоровели. Сейчас болеет 59 813 человек, что на 1 465 больше, чем днем ранее.