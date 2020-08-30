События

07:36 30.08.2020

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"29 августа со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 2 нарушения достигнутых соглашений. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Так, утром со стороны временно неподконтрольной Ужовка противник проводил инженерные работы в сторону украинских позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда российские наемники осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцево.

"С начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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