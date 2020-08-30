В Одесской области оборвалась кабина лифта многоэтажки, в которой находился подросток

В Одесской области в одном из многоэтажных домов оборвалась кабина лифта, в котором находился подросток.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС, 29 августа в 14:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что с уровня 2-го этажа оборвалась кабина лифта в которой находится подросток по адресу г. Одеса, Киевский район, ул. Александра Невского, 49.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли дверь лифта и передали подростка 2004 г.р. врачам. После медицинского осмотра медицинская помощь и госпитализация не понадобились.