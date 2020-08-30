События

06:37 30.08.2020

В Одесской области оборвалась кабина лифта многоэтажки, в которой находился подросток

1 мин читать

В Одесской области в одном из многоэтажных домов оборвалась кабина лифта, в котором находился подросток.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС, 29 августа в 14:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что с уровня 2-го этажа оборвалась кабина лифта в которой находится подросток по адресу г. Одеса, Киевский район, ул. Александра Невского, 49.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли дверь лифта и передали подростка 2004 г.р. врачам. После медицинского осмотра медицинская помощь и госпитализация не понадобились.

Теги: #многоэтажка #украина #лифт #одесская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:24 30.08.2020
В Ровенской области зафиксировали 50 новых случаев коронавируса

В Ровенской области зафиксировали 50 новых случаев коронавируса

01:05 30.08.2020
Суд взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина

Суд взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина

00:06 30.08.2020
Съезд "Слуги народа" переносили из-за случаев коронавируса в офисе партии

Съезд "Слуги народа" переносили из-за случаев коронавируса в офисе партии

23:50 29.08.2020
Арахамия об отношении Рады к событиям в Беларуси: "Не помешает соблюдать нейтралитет"

Арахамия об отношении Рады к событиям в Беларуси: "Не помешает соблюдать нейтралитет"

23:06 29.08.2020
Рада адаптирует закон о НАБУ с решением КС о неконституционности назначения директора НАБУ Сытника

Рада адаптирует закон о НАБУ с решением КС о неконституционности назначения директора НАБУ Сытника

22:38 29.08.2020
Рада вероятно отрицательно ответит на обращение Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с минскими соглашениями

Рада вероятно отрицательно ответит на обращение Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с минскими соглашениями

22:33 29.08.2020
На Харьковщине акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

На Харьковщине акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

21:45 29.08.2020
Арахамия: кадровые ротации возможны в двух-трех министерствах

Арахамия: кадровые ротации возможны в двух-трех министерствах

20:01 29.08.2020
Зеленский встретился в субботу с семьями погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан

Зеленский встретился в субботу с семьями погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан

19:21 29.08.2020
Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

В Киеве увеличивается число заболевших Covid-19: в столице уже 12 984 инфицированных

Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

В Украине снова антирекорд: 2481 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 1055 выздоровели, 41 новая жертва вируса

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали

ПОСЛЕДНЕЕ

Восемь партий и их объединений могут пройти в Рижскую думу по итогам досрочных выборов

Восемь партий и их объединений могут пройти в Рижскую думу по итогам досрочных выборов

Восемь партий и их объединений могут пройти в Рижскую думу по итогам досрочных выборов

В Грузии обнаружили ранее неизвестную архитектуру эпохи неолита

Демонстрация против "коронавирусных" мер безопасности в Берлине переросла в беспорядки, сообщают СМИ

В Минске без инцидентов завершился многотысячный Женский марш

ЕС обвиняет власти Беларуси в препятствовании свободе информации

США призвали власти Беларуси освободить политзаключенного Шклярова

На Женском марше в Минске идут точечные задержания

Экс-чиновника "Нафтогаза" уличили в хищении миллионов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА