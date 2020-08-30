Восемь партий и их объединений могут пройти в Рижскую думу по итогам досрочных выборов

В Рижскую думу нового созыва по итогам досрочных выборов могут пройти восемь партий и их объединений, свидетельствуют результаты опроса избирателей возле участков, проведенного агентством BNS, Латвийским телевидением, Латвийским радио и Рижским университетом Страдиньша при поддержке социологического агентства SKDS.

Согласно опросу, наибольшее количество голосов на выборах может получить список объединения партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" - 26,6%.

На втором месте может оказаться "Согласие" - 18,9% голосов избирателей, на третьем - партия "Честь служить Риге", за которую могли проголосовать 7,4% избирателей.

За "Новое Единство", согласно результатам опроса возле участков,

проголосовали 14,8% избирателей, за "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и Латвийское объединение регионов (ЛОР) - 8,8%.

Новая консервативная партия может получить 6,2%, Русский союз Латвии - 5,2% голосов.

Не исключено, что в думе будет представлен и Союз "зеленых" и крестьян, которому до 5%-ного барьера не хватает всего 0,2 процентного пункта.

Менее 5% набрали "Альтернатива" - 3,1%, "KPV LV" - 1,2%, "Новое Согласие" - 1,2%, "Едины для Латвии" - 0,4%, Партия действия - 0,3%, "Справедливость" и Партия центра - по 0,2% голосов.

В опросе приняли участие 2186 проголосовавших избирателей, из них свой выбор не назвали 654 или 30% опрошенных. Девять человек признали, что не голосовали, то есть не бросили в урны конверты с бюллетенями, бросили пустой конверт или умышленно поврежденный избирательный бюллетень.