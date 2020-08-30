В Грузии обнаружили ранее неизвестную архитектуру эпохи неолита

Неизвестная ранее постройка эпохи неолита найдена археологической экспедицией Национального музея Грузии на холме Машавера в селе Хатавети Болнисского муниципалитета (на юго-востоке Грузии).

Как говорится в сообщении музея, найденный памятник, датируемый VI тысячелетием до н.э., выявил совершенно новую строительную традицию постройки домов овальной формы, которая характерна для археологической культуры, существовавшей на Южном Кавказе в позднем неолите и энеолите.

Дома круглой формы выстроены из сырцового кирпича, выложенного в два-три ряда, имеются небольшие кладовые помещения и разделительные стены между зданиями.

Археологи также обнаружили разные материалы, характерные для периода неолита: фрагменты керамической посуды, орудия труда из кости, оленьих рогов, обсидиана, массивного камня и бусы из сердолика.

Найденные артефакты 8000-летней давности представители Национального музея Грузии называют сенсационными и намерены поставить вопрос о присвоении им статуса памятника культурного наследия.

Холм Машавера находится у слияния рек Машавера и Храми, которые граничат с ним с севера, а с трех других сторон окружен дугой сельскохозяйственных угодий, что создало идеальные условия для развития неолитических деревень. Примечательно, что памятник находится в 15 километрах от мест, где в свое время были обнаружены следы самого старого в мире вина.

Первые археологические раскопки на холме Машавера были проведены в 1988 году. Экспедиция тогда обнаружила лишь несколько овальных построек и небольшой археологический материал. Археологические работы были возобновлены Национальным музеем в 2020 году при поддержке Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.