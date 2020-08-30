В Ровенской области зафиксировали 50 новых случаев коронавируса

В Ровенской области зафиксировали еще 50 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 9098 инфицированных, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 29 августа на Ровенщине зарегистрировано 50 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9098 случаев заболевания коронавирусной болезнью", - написал Коваль на своей странице в Фейсбуке.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 11 до 93 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 129 человек.

"Преодолели болезнь 6509 жителей области. Выздоровели 46 человек с Ровенского, Радивиловского, Березнивского, Корецкого и Костопольского районов", - написал он.

Также он добавил, что в работе лабораторий области остается 550 образцов.