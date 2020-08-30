Съезд "Слуги народа" переносили из-за случаев коронавируса в офисе партии

Проведение съезда "Слуга народа" несколько раз переносили из-за выявленных случаев коронавируса у сотрудников в офисе партии, заявляет лидер одноименной фракции Давид Арахамия.

"Организационные причины. Например, когда мы назначили дату съезда, у нас восемь человек в офисе партии заболели коронавирусом, пока мы всех протестировали, была такая вспышка, мы там все дезинфицировали", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина-24" вечером в субботу.

Как сообщалось, съезд партии "Слуга народа" состоится в понедельник на крыше Конгрессно-выставочного центра "Парковый".

Офис партии находится в "Парковом".