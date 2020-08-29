Демонстрация против "коронавирусных" мер безопасности в Берлине переросла в беспорядки, сообщают СМИ

Демонстрация против "коронавирусных" мер безопасности в Берлине переросла в беспорядки у рейхстага, сообщает в субботу вечером таблоид Bild.

По информации издания, демонстранты пытались проникнуть в здание парламента, их остановила полиция, которой пришлось применить газовые баллончики. Представитель полиции сообщил изданию, что потасовка произошла прямо на ступенях рейхстага.

В целом на субботние демонстрации в Берлине по оценкам правоохранителей собралось около 38 тысяч человек, среди них задержано около 300.

У здания ведомства федерального канцлера были выставлены водометы, их применять не пришлось, сообщило издание.