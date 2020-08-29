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23:26 29.08.2020

Демонстрация против "коронавирусных" мер безопасности в Берлине переросла в беспорядки, сообщают СМИ

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Демонстрация против "коронавирусных" мер безопасности в Берлине переросла в беспорядки, сообщают СМИ

Демонстрация против "коронавирусных" мер безопасности в Берлине переросла в беспорядки у рейхстага, сообщает в субботу вечером таблоид Bild.

По информации издания, демонстранты пытались проникнуть в здание парламента, их остановила полиция, которой пришлось применить газовые баллончики. Представитель полиции сообщил изданию, что потасовка произошла прямо на ступенях рейхстага.

В целом на субботние демонстрации в Берлине по оценкам правоохранителей собралось около 38 тысяч человек, среди них задержано около 300.

У здания ведомства федерального канцлера были выставлены водометы, их применять не пришлось, сообщило издание.

Теги: #беспорядки #демонстрация #вирус #германия
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