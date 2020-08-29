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22:33 29.08.2020

На Харьковщине акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

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На Харьковщине акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновений, в которые переросла акция жителей с.Андреевка Харьковской области, недовольных действиями ромских семей и требующих их выселения из села.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, в субботу жители Андреевки вышли на акцию с требованием к властям выселить из села ромов, а от полиции - следить за порядком. По информации Суспильного-Харкив, в частности, по словам участников акции, 19 августа во время драки 20-25 человек избили мужчину.

После митинга его участники пошли к дому, где живут ромы, и с криками "Уезжайте!" попытались прорваться во двор. Но им преградили дорогу полицейские.

Протестующие бросили в окна дома яйца и камни, одно из окон разбили.

"Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, который эвакуировал ромские семьи из эпицентра конфликта", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате происшествия никто не пострадал.

По информации полиции, в акции приняли участие около 500 человек. Охрану порядка обеспечивали порядка 80 сотрудников Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения

Теги: #ромы #украина #конфликт #харьковская_область
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