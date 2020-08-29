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21:45 29.08.2020

Арахамия: кадровые ротации возможны в двух-трех министерствах

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Арахамия: кадровые ротации возможны в двух-трех министерствах

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает кадровые ротации в экономическом блоке правительства осенью.

"Я не исключаю, я думаю, что к осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Могу даже спрогнозировать - два, три министерства", - сказал Арахамия в субботу вечером в  эфире "Украина-24".

Глава фракции ответил утвердительно на уточняющий вопрос, идет ли речь об экономическом блоке правительства.

Арахамия также подчеркнул, что на сегодняшний день нет предпосылок для замены правительства Дениса Шмыгаля, однако отметил, что исключать отставку правительства нельзя.

"Точно не исключено (что правительство будет заменено - ИФ ), но пока у нас никаких таких планов нет", - сказал глава фракции.

Теги: #арахамия #украина #кадры #ротации
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