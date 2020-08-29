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20:40 29.08.2020

ЕС обвиняет власти Беларуси в препятствовании свободе информации

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Власти Беларуси недопустимым образом ограничивают работу прессы в стране, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Беларусь: продолжение незаконных ограничений в отношении независимых и иностранных СМИ недопустимо. Это еще одна попытка властей преградить свободное движение информации", - написал пресс-секретарь в субботу в твиттере.

"Вместо того, чтобы запугивать и препятствовать СМИ, властям следовало бы сосредоточиться на удовлетворении устремлений белорусского народа", - отметил представитель Борреля.

Накануне Стано уже призывал к освобождению задержанных журналистов и мирных демонстрантов в Беларуси. Он писал, что в ЕС ожидают от властей страны их "немедленного и безоговорочного освобождения".

Пресс-секретарь заявлял, что "свободная пресса имеет решающее значение для демократии, которой требует народ Беларуси".

В субботу из Минска поступили сообщения о задержании журналистов "Радио Свобода". "На площади Победы задержали наших журналистов Алеся Пилецкого и Андрея Рябчика", - проинформировала в своём Telegram-канале редакция "Радио Свобода".

Позже Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила также о задержании корреспондента Deutsche Welle. "Задержан журналист DW Павлюк Быковский. Сообщил, что везут в Октябрьское РУВД", - информирует БАЖ в соцсетях. Спустя непродолжительное время Быковский был освобожден. Непродолжительным также было задержание фотографа "Комсомольской правды" Святослава Зоркого. "До РУВД не доехали. Как фотокорреспондента аккредитованного СМИ отпустили. Рекомендовали больше не снимать", - написал он соцсетях.

Кроме того, появилась информация о задержании журналистов телеканала "Белсат". "После освещения акции в Минске пропали журналисты "Белсата" Александр Любенчук и Дмитрий Мицкевич. Возможно, они задержаны", - сообщает БАЖ.

Теги: #ес #обвинения #беларусь
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