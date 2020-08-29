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19:07 29.08.2020

Экс-чиновника "Нафтогаза" уличили в хищении миллионов

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Экс-чиновника "Нафтогаза" уличили в хищении миллионов

Бывшего руководителя компании, учредителем которой является НАК "Нафтогаз", подозревают в хищении 1,7 млн грн, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Фейсбуке.

"Бывшему руководителю общества, учредителем которого является НАК "Нафтогаз", следователи сообщили о подозрении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение 2018-2019 годов с нарушением требований действующего законодательства, на основании выданных им приказов было безосновательно выплачено производственных премий на общую сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тыс. грн - непосредственно директору общества.

В полиции отмечают, что располагают достаточными доказательствами причастности чиновника к растрате и завладении средствами компании.

Теги: #нафтогаз #украина #подозрение #чиновник
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