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18:32 29.08.2020

ВСУ осенью планирует сократить число призывников - генштаб

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ВСУ осенью планирует сократить число призывников - генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует осенью 2020 года сокращение числа призванных на срочную военную службу, сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Фейсбуке.

"С начала года привлечено к военной службе по контракту в Вооруженных Силах Украины 25 тыс. человек (из них более 2 тыс. человек офицерского состава). Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в генштабе продолжается работа по качественному укомплектованию ВСУ рядовым и сержантами, которая направлена на увеличение военнослужащих военной службы по контракту. В частности, принимаются меры по совершенствованию порядка прохождения военной службы указанной категории военнослужащих.

"В военных комиссариатах, которые постепенно превращаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, продолжается совершенствование по организации отбора кандидатов для приема на военную службу по контракту. Проведение указанной работы положительно определяется на количестве граждан, поступающих на военную службу по контракту и связывающих свою дальнейшую судьбу со службой в составе Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, предусмотрено совершенствование нормативно-правовых актов Украины по вопросам социальной защиты военнослужащих, обеспечение карьерного роста военнослужащих и повышение уровня материального (денежного) обеспечения военнослужащих (с начала 2021 года при увеличении объемов расходов по фонду денежного обеспечения по запросу Минобороны Украины).

Теги: #всу #сокращение #призывники #генштаб #украина
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