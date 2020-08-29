С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили договоренности

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы два нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

По данным штаба, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы, однако в районе Зайцевого задокументировали огневую провокацию из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

Кроме того, украинские военнослужащие обнаружили факт инженерного оборудования позиций в сторону подразделений ОС в районе Водяного.

Среди личного состава ОС боевых потерь и ранений нет.