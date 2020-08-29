В Минске началась женская акция солидарности

Женская акция протеста начинается в субботу в Минске на площади Победы, одновременно сотрудники силовых структур подогнали в район проведения акции автозаки.

Согласно поступающим сообщениям, женщины, одетые преимущественно в белое и красное, собрались по обе стороны проспекта Независимости на площади Победы. Со всех сторон к площади подходят колонны женщин. Они держат цветы, плакаты с различными лозунгами.

Между тем силовые ведомства подогнали к площади Победы автозаки. Милиция предупреждает участников акции о незаконности мероприятия. Присутствует ОМОН. Согласно поступающим сообщениям, как минимум один человек - мужчина, уже задержан.