В Киевской области обнаружили коронавирус в роддоме

В пгт Ворзель Киевской области на карантин из-за обнаружения случая коронавируса закрывается на карантин родильный дом Ирпенской центральной больницы, сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

"В ночь со среды на четверг скорая доставила туда беременную (38 неделя) жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности. Женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на Covid-19. Он оказался отрицательным. Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка, наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты - они, к сожалению, положительные", - написал Маркушин в соцсети Facebook в субботу.

Роддом будет закрыт на карантин в течение двух недель.

"Есть 10 медиков, которые непосредственно контактировали с больной и 20 беременных, находившихся в это время в родильном (с больной женщиной не контактировали!). 14 беременных, которые были на сохранении, выписываем домой под наблюдение семейных врачей. Контактные врачи уже на самоизоляции. Всем 30 лицам будет сделано ПЦР-тестирование", - добавил Маркушин.

Беременные жительницы района будут направляться на роды в Бородянскую центральную районную больницу.