События

16:38 29.08.2020

В Харьковской области акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

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В Харьковской области акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

В с. Андреевка Харьковской области акция местных жителей, недовольных действиями ромских семей и требующими их выселения из села, переросла в столкновения.

"Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, который эвакуировал ромские семьи из эпицентра конфликта", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас, по информации отдела коммуникаций, территория населенного пункта оцеплена полицией.

"Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", - подчеркивается в сообщении.

Как передает Суспильне-Харкив, люди, вышедшие на акцию в Андреевке, требовали от властей выселить из села ромов, а от полиции - следить за порядком. В частности, по их словам, 19 августа во время драки 20-25 человек избили парня.

После митинга они пошли к дому, где живут ромы, и с криками "Уезжайте!" попытались прорваться во двор. Но им преградили дорогу полицейские.

Протестующие бросили в окна дома яйца и камни, одно из окон разбили.

Теги: #ромы #полиция #харьковская_область
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