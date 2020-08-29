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14:24 29.08.2020

Почти 20 журналистов лишили аккредитации в Беларуси

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Почти 20 журналистов лишили аккредитации в Беларуси

Министерство иностранных дел Беларуси по состоянию на утро субботы лишило аккредитации 17 журналистов иностранных СМИ, работающих в республике.

Как следует из сообщений Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), редакций СМИ и Telegram-каналов, лишены аккредитации четыре журналиста белорусского бюро "Радио Свобода" - Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин и Александра Дынько.

Также аккредитации лишены журналисты Agence France-Presse Сергей Гапон и Александр Гребенкин; ARD - Илья Кузнецов, Сергей Сергеев, Михаил Фомин; Associated Press -Сергей Гриц и Юрий Карманов, BBC - Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич; Reuters - Василий Федосенко и Владимир Костин, RFI - Геннадий Шарипкин, "Настоящее время" - Роман Васюкович.

В министерстве иностранных дел информацию о лишении журналистов аккредитации не комментируют.

В конце июля президент Александр Лукашенко пригрозил иностранным СМИ выдворением из Беларуси. "Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - заявил Лукашенко на совещании. Он потребовал принимать в подобных случаях меры. "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они (иностранные СМИ) не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - заявил Лукашенко.

В минувший четверг в Минске милиция задержала почти 50 журналистов, которые освещали акцию протеста. Как заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, "журналисты задержаны для выяснения личностей".

Вместе с тем, как сообщает БАЖ и сами журналисты, их принуждали показывать личные мобильные телефоны и удалять фотографии с акции протеста. Тех, кто отказывался это делать, оставляли в РУВД. Кроме того, по информации БАЖ, на таких журналистов оформили протоколы по ст.23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В пятницу суд Октябрьского района Минска рассмотрел административные дела в отношении четырех задержанных накануне на акции протеста журналистов и отправил дела на доработку.

Теги: #сми #протест #беларусь
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