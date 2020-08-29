Массовая акция протеста проходит в Берлине

Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса.

Как со ссылкой на полицию сообщает таблоид Bild, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.

Безопасность в субботу в Берлине обеспечивает 3 тысячи сотрудников полиции, по данным газеты, на место пригнаны водометы, их, однако, в Берлине на протяжении многих лет не используют по назначению, а применяют для того, чтобы перегородить улицы.