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14:04 29.08.2020

Массовая акция протеста проходит в Берлине

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Массовая акция протеста проходит в Берлине

Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса.

Как со ссылкой на полицию сообщает таблоид Bild, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.

Безопасность в субботу в Берлине обеспечивает 3 тысячи сотрудников полиции, по данным газеты, на место пригнаны водометы, их, однако, в Берлине на протяжении многих лет не используют по назначению, а применяют для того, чтобы перегородить улицы.

Теги: #коронавирус #берлин #германия
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