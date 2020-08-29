События

13:22 29.08.2020

В зоне проведения ООС сохраняется режим тишины

1 мин читать
В зоне проведения ООС сохраняется режим тишины

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы нарушения режима прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"От начала текущих суток, 29 августа, по состоянию на 12:00, провокационных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Боевых потерь среди наших героев-защитников нет", - указывается в сообщении.

Подразделения ОС продолжают неуклонно соблюдать режим тишины, контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения и находятся в постоянной готовности к безотлагательному адекватному реагированию в случаях обострения ситуации.

Теги: #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:00 29.08.2020
Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

07:20 29.08.2020
Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали

14:25 28.08.2020
С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется тишина

С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется тишина

07:12 28.08.2020
Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – ООС

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – ООС

18:17 27.08.2020
С начала суток на линии фронта в зоне проведения ООС наблюдается тишина

С начала суток на линии фронта в зоне проведения ООС наблюдается тишина

13:30 27.08.2020
На Донбассе с полуночи обстрелов не было - Минобороны

На Донбассе с полуночи обстрелов не было - Минобороны

07:13 27.08.2020
Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

17:58 26.08.2020
С полуночи на Донбассе обстрелов не было, пострадавших нет

С полуночи на Донбассе обстрелов не было, пострадавших нет

07:27 26.08.2020
Российские наемники за минувшие сутки единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

18:10 25.08.2020
Российские наемники на Донбассе 1 раз выстрелили из АГС с начала суток

Российские наемники на Донбассе 1 раз выстрелили из АГС с начала суток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве увеличивается число заболевших Covid-19: в столице уже 12 984 инфицированных

Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

В Украине снова антирекорд: 2481 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 1055 выздоровели, 41 новая жертва вируса

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали

Аваков поговорил с заключенным в Италии Маркивым и анонсировал спецбрифинг с обнародованием новых фактов убийства Рокелли и Миронова в 2014г на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС подверг критике ситуацию с правами человека в Турции

За минувший год в Украине при исполнении погибли 23 правоохранителя - Аваков

Почти 20 журналистов лишили аккредитации в Беларуси

Массовая акция протеста проходит в Берлине

В Харьковской области вблизи границы с РФ задержаны 6 нелегалов - Госпогранслужба

Число задержанных на акциях протеста в Беларуси в пятницу составило 32 человека – МВД

Жаркая и сухая погода сохраниться в Украине в ближайшие дни

В Киевской области задержан мужчина, похитивший с заправки 4-летнюю девочку - полиция

МИД Беларуси аннулировал аккредитации двух журналистов BBC и четырех журналистов "Радио Свобода"

В Киеве увеличивается число заболевших Covid-19: в столице уже 12 984 инфицированных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА