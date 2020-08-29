В зоне проведения ООС сохраняется режим тишины

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы нарушения режима прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"От начала текущих суток, 29 августа, по состоянию на 12:00, провокационных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Боевых потерь среди наших героев-защитников нет", - указывается в сообщении.

Подразделения ОС продолжают неуклонно соблюдать режим тишины, контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения и находятся в постоянной готовности к безотлагательному адекватному реагированию в случаях обострения ситуации.