События

13:06 29.08.2020

В Харьковской области вблизи границы с РФ задержаны 6 нелегалов - Госпогранслужба

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В Харьковской области вблизи границы с РФ задержаны 6 нелегалов - Госпогранслужба

Оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины, пограничный наряд отдела "Волчанск" и представители Национальной полиции задержали группу нелегальных мигрантов в районе с. Шестаково (Харьковская область).

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, получив информацию о перемещении группы нелегалов, правоохранители остановили два автомобиля (Daewoo Lanos и Samand), в салонах которых находились шесть иностранцев без документов.

"Мужчины сообщили, что они все являются гражданами Бангладеш, а государственную границу из России пересекли пешком, и уже на территории Украины вызвали такси", - говорится в сообщение.

Задержанных доставили в пограничное подразделение. После установления обстоятельств дела, иностранцев будут привлечены к административной ответственности за незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины и нарушение правил пограничного режима.

На водителей автомобилей составлены админматериалы за незаконную перевозку иностранцев по территории Украины.

Теги: #госпогранслужба #рф #нелегалы #харьковская_область
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