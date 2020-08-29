В Харьковской области вблизи границы с РФ задержаны 6 нелегалов - Госпогранслужба

Оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины, пограничный наряд отдела "Волчанск" и представители Национальной полиции задержали группу нелегальных мигрантов в районе с. Шестаково (Харьковская область).

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, получив информацию о перемещении группы нелегалов, правоохранители остановили два автомобиля (Daewoo Lanos и Samand), в салонах которых находились шесть иностранцев без документов.

"Мужчины сообщили, что они все являются гражданами Бангладеш, а государственную границу из России пересекли пешком, и уже на территории Украины вызвали такси", - говорится в сообщение.

Задержанных доставили в пограничное подразделение. После установления обстоятельств дела, иностранцев будут привлечены к административной ответственности за незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины и нарушение правил пограничного режима.

На водителей автомобилей составлены админматериалы за незаконную перевозку иностранцев по территории Украины.