Число задержанных на акциях протеста в Беларуси в пятницу составило 32 человека – МВД

На акциях протеста в Беларуси в минувшую пятницу было задержано 32 человека, по стране зафиксировано 42 "очага политической активности граждан", заявило министерство внутренних дел.

"Вчера, 28 августа, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. Зафиксировано 42 очага политической активности граждан", - говорится в сообщении МВД.

По информации ведомства, всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека.

В МВД также заявили, что протестные акции были немноголюдными. "Самые активные из них прошли традиционно в Минске. Возле Национального академического театра им. Я.Купалы находилось около 200 человек. На пл. Независимости собралось не более 90 граждан", - сказано в сообщении ведомства.

При этом в нем говорится о проведении "мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах страны". Сколько таких акций было проведено и о числе их участников не сообщается.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.