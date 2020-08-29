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11:59 29.08.2020

МИД Беларуси аннулировал аккредитации двух журналистов BBC и четырех журналистов "Радио Свобода"

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МИД Беларуси аннулировал аккредитации двух журналистов BBC и четырех журналистов "Радио Свобода"

Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации двух журналистов BBC, сообщила в субботу Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Только что позвонили журналисткам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич. Сообщили, что решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму их аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении БАЖ.

Кроме того, МИД Беларуси лишил аккредитации четырех журналистов белорусского бюро "Радио Свобода".

"Решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизма корреспонденты белорусской службы "Радио Свобода" Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин и Александра Дынько лишены аккредитации МИД для иностранных журналистов, которая позволяет им работать на территории Беларуси", - проинформировала в своём Telegram-канале в субботу редакция "Радио Свобода".

Ранее в субботу МИД лишил аккредитации четырех работающих на иностранные СМИ российских журналистов. По информации посольства РФ, журналисты представляют Associated Press и немецкий канал ARD. Их высылают из страны.

Теги: #сми #протест #беларусь
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