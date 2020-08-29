В Киеве увеличивается число заболевших Covid-19: в столице уже 12 984 инфицированных

За минувшие сутки в Киеве Covid-19 подтвердили у 265 человек, среди них 19 детей и 11 медработников, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Накануне сообщалось о 251 заболевшем в Киеве.

По данным мэра, 6 больных за минувшие сутки умерли. Всего коронавирус унес жизни 193 киевлян.

В настоящее время в Киеве уже 12 984 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В больницы столицы за минувшие сутки положили 48 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 159 человек. Всего коронавирус преодолели 4229 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 50, в Днепровском – 40, в Деснянском районе - 34 случая.