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11:00 29.08.2020

Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

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Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что государство и общество должны помнить всех украинских героев, погибших в результате Иловайской трагедии, а правоохранители должны выяснить правду, какой бы горькой она ни была.

"В этот день произошла Иловайская трагедия, "Иловайский котел". Мы не должны забывать этот день, не должны забывать каждое имя, фамилию, которые сегодня звучали. Сегодня 40 минут мы оглашали фамилии, имена и отчества наших ребят. К сожалению, мы не можем сократить это время, но мы можем, как государство, сделать всё, чтобы это время не увеличивалось вообще. Поэтому слава нашим героям, нашим ребятам, слава тем, кто сегодня на фронте защищает Украину от российской агрессии", - заявил он в субботу в Киеве после церемонии по случаю Дня памяти защитников Украины.

Зеленский подчеркнул, что нельзя забывать и всех тех, из-за кого погибли украинские воины в "Иловайском котле", а правоохранительные органы, какой бы горькой ни была правда, должны показать результаты расследования.

"Я знаю, что создан в Генеральной прокуратуре департамент войны, именно для того, чтобы расследовать такие громкие, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении идти вперед", - указал он.

Зеленский отметил, что вряд ли такая рана на теле истории Украины и на сердце родственников всех погибших когда-нибудь затянется.

"Украинская власть должна делать всё, чтобы каждое имя никто не забыл. И каждый год рассказывали не только детям погибших, родителям, которые потеряли своих детей, а чтобы мы рассказывали ежедневно, что такие трагедии в Украине были, и такие герои были. Мне кажется, что это наш главный долг – нести через историю Украины историю наших героев", - считает он.

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны учредил президент Украины Владимир Зеленский. Указ был подписан 23 августа 2019 года.

Очевидно, что дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии 2014 года, когда после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском на Донбассе. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. По официальным данным украинских правоохранителей, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском погибло 366 человек, 429 были ранены.

Теги: #оос #зеленский #иловайск #ордло
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