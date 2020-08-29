События

10:58 29.08.2020

Эпидемиолог определит, кому отправиться на самоизоляцию в случае заболевания Covid-19 школьного учителя - Степанов

1 мин читать
Эпидемиолог определит, кому отправиться на самоизоляцию в случае заболевания Covid-19 школьного учителя - Степанов

В случае заболевания школьного учителя Covid-19 эпидемиолог должен определить круг людей, которым необходима самоизоляция, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Если есть подтвержденный случай учителя в школе, заболевшего Covid-19, решение относительно отправки на самоизоляцию принимает непосредственно эпидемиолог, который проводит эпидемиологическое расследование", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Он пояснил, что в зависимости от эпидемиологического расследования именно эпидемиолог определяет, "кто именно отправляется на самоизоляцию".

Теги: #школа #степанов #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 29.08.2020
Решение по группам продленного дня принимает директор школы – глава Минздрава Украины

Решение по группам продленного дня принимает директор школы – глава Минздрава Украины

10:25 29.08.2020
В ВСУ у 46 человек подтвержден Covid-19 за минувшие сутки

В ВСУ у 46 человек подтвержден Covid-19 за минувшие сутки

09:21 29.08.2020
В Украине снова антирекорд: 2481 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 1055 выздоровели, 41 новая жертва вируса

В Украине снова антирекорд: 2481 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 1055 выздоровели, 41 новая жертва вируса

07:12 29.08.2020
Во Франции установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

Во Франции установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

05:33 29.08.2020
В Индии существенно возросло число заражений COVID-19, установлен суточный рекорд

В Индии существенно возросло число заражений COVID-19, установлен суточный рекорд

03:02 29.08.2020
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 6 млн человек

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 6 млн человек

18:46 28.08.2020
КС признал неконституционными отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине

КС признал неконституционными отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине

17:27 28.08.2020
Зеленский поблагодарил главу ЕК за договоренность о дозах вакцины от коронавируса после ее изготовления

Зеленский поблагодарил главу ЕК за договоренность о дозах вакцины от коронавируса после ее изготовления

15:46 28.08.2020
Первые уроки в школах будут посвящены правилам безопасного обучения во время карантина – Минобразования

Первые уроки в школах будут посвящены правилам безопасного обучения во время карантина – Минобразования

15:11 28.08.2020
Превышение числа заболевших COVID-19 3 тыс. в день приведет к переполнению больниц, создаст критическую ситуацию к октябрю - источник

Превышение числа заболевших COVID-19 3 тыс. в день приведет к переполнению больниц, создаст критическую ситуацию к октябрю - источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

В Украине снова антирекорд: 2481 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 1055 выздоровели, 41 новая жертва вируса

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали

Аваков поговорил с заключенным в Италии Маркивым и анонсировал спецбрифинг с обнародованием новых фактов убийства Рокелли и Миронова в 2014г на Донбассе

Зеленский надеется, что 1-й транш макрофинансовой помощи ЕС в EUR600 млн будет выделен в ближайшее время без дополнительных условий

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

Глава комитета Рады по ТЭК Герус поддержал методику стимулирующего тарифообразования НКРЭКУ

Разумков по случаю Дня памяти защитников: Благодарны тем, кто погиб, защищая Украину

Нардеп Княжицкий о ситуации с Сытником: КСУ признал неконституционным указ президента, который уже 5 лет как исчерпал свое действие и фактически утратил силу

Зеленский в Каневе распорядился выделить средства для достройки первой очереди дома культуры и почтил память Кобзаря

Зеленский подписал указ о предоставлении Харьковскому НИИ судебных экспертиз статуса национального научного центра

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали

Принят Порядок аккредитации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на общегосударственных и местных выборах

ЦИК утвердила Разъяснение о создании избирательных округов для организации и проведения местных выборов

Инспекция по парковке начала работать в аэропорту "Борисполь"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА