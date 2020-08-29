Эпидемиолог определит, кому отправиться на самоизоляцию в случае заболевания Covid-19 школьного учителя - Степанов

В случае заболевания школьного учителя Covid-19 эпидемиолог должен определить круг людей, которым необходима самоизоляция, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Если есть подтвержденный случай учителя в школе, заболевшего Covid-19, решение относительно отправки на самоизоляцию принимает непосредственно эпидемиолог, который проводит эпидемиологическое расследование", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Он пояснил, что в зависимости от эпидемиологического расследования именно эпидемиолог определяет, "кто именно отправляется на самоизоляцию".