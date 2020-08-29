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10:04 29.08.2020

Глава комитета Рады по ТЭК Герус поддержал методику стимулирующего тарифообразования НКРЭКУ

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Глава комитета Рады по ТЭК Герус поддержал методику стимулирующего тарифообразования НКРЭКУ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус высказался в поддержку решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), об утверждении методики стимулирующего тарифообразования.

"Это была непростая задача. С одной стороны, реформа тарифообразования нужна, модернизация электрических сетей нужна, дополнительные инвестиции в сети критически важны. Но с другой стороны категорически неприемлемо создание сверхприбылей монополистам, недопустимо укрепление олигархической системы", – написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Герус отметил, что больше всего дискуссий при принятии решения велось относительно нормы доходности на "старую" базу активов, во время которой народными депутатами и представителями бизнес-общественности предлагалось установить такую норму на уровне 6,6%-13% и 16,7%, как установлено для новой базы активов.

По его расчетам, в первом варианте за первый трехлетний регуляторный период потребители переплатили бы 50 млрд грн, во втором – 100 млрд грн по сравнению с расходами, которые их ожидают при установленной НКРЭКУ норме доходности в 3%.

По его мнению, это, безусловно, создавало бы сверхприбыли для олигархов-собственников облэнерго и привело бы к "шокирующему и несправедливому" повышению тарифов для конечных потребителей.

"Очень важно, чтобы разные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь разным формам давления от олигархов", – подчеркнул Герус.

Как сообщалось, НКРЭКУ 26 августа утвердила изменения в ряд постановлений относительно стимулирующего тарифообразования, установив, в частности, нормы дохода на старую базу активов на уровне 3% с условием реинвестирования половины дохода в модернизацию, на новую базу активов – 16,74%.

Теги: #герус #нкрэку #тарифы
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