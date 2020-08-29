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09:21 29.08.2020

В Украине снова антирекорд: 2481 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 1055 выздоровели, 41 новая жертва вируса

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В Украине снова антирекорд: 2481 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 1055 выздоровели, 41 новая жертва вируса

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 2481 заболевших за сутки Covid-19, при этом 41 ранее заболевший умер, а 1055 человек выздоровели, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Днем ранее, 28 августа, было 2438 инфицированных, 27 августа - 1974 заболевших за сутки Covid-19, 26 августа - 1670 больных.

Количество инфицированных составило на утро субботы 116 978 человек, выздоровевших – 56 138, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 492 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 58 348 человек, что на 1385 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (265), в Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190), Ивано-Франковской (182), Одесской области (170) областях.

Теги: #коронавирус #украина
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